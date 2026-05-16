Brambati | Il Milan ha nelle mani il proprio destino Allegri? non credo che voglia andarsene

Massimo Brambati, intervenuto su TMW Radio, ha commentato la situazione attuale del Milan, affermando che la squadra ha il controllo delle proprie sorti. Ha inoltre espresso l’opinione che l’allenatore Allegri non abbia intenzione di lasciare il club nel breve termine. La discussione si è concentrata sulle dinamiche interne alla formazione e sulla possibilità che le scelte future dipendano dai risultati delle prossime partite. Nessuna altra informazione o dettaglio è stato fornito riguardo a eventuali sviluppi o decisioni ufficiali.

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