Brambati | Il Milan ha nelle mani il proprio destino Allegri? non credo che voglia andarsene
Massimo Brambati, intervenuto su TMW Radio, ha commentato la situazione attuale del Milan, affermando che la squadra ha il controllo delle proprie sorti. Ha inoltre espresso l’opinione che l’allenatore Allegri non abbia intenzione di lasciare il club nel breve termine. La discussione si è concentrata sulle dinamiche interne alla formazione e sulla possibilità che le scelte future dipendano dai risultati delle prossime partite. Nessuna altra informazione o dettaglio è stato fornito riguardo a eventuali sviluppi o decisioni ufficiali.
Il finale di stagione del Milan si prospetta di fuoco ma, sopratutto, molto determinante. I rossoneri, dopo una prima parte di stagione di fuoco, con ben 42 punti conquistati, hanno perso continuità, lasciando per strada davvero tantissimi punti. Il clima attorno la squadra è mutato, soprattutto a causa degli ultimi risultati negativi. La situazione, poi, si è aggravata con le voci legate ai dissidi in dirigenza. Le voci legate alle possibili scelte che verranno fatte nelle prossime settimane, stanno aumentando a dismisura le tensioni attorno all'ambiente rossonero. In tutto ciò, ovviamente, non bisogna scordare il tema Champions League: per centrare la qualificazione al diavolo serviranno ben 2 vittorie su due. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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