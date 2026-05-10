Allegri dopo Milan-Atalanta | Ripartiamo dall’ultima mezzora positiva Destino nelle nostre mani

Da pianetamilan.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la partita tra Milan e Atalanta, l’allenatore dei rossoneri ha commentato gli ultimi 45 minuti, sottolineando come la squadra voglia ripartire dall’ultima fase di gioco. Ha detto che il destino del campionato è ancora nelle proprie mani e ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' al termine del secondo tempo. La partita si è conclusa con alcune indicazioni sulla prestazione complessiva della squadra.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Finita la partita tra il Milan e l'Atalanta: rossoneri e nerazzurri si sono affrontati a San Siro per la gara valida per la 36^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Dopo il triplice fischio finale, ha parlato a 'Milan TV' Massimiliano Allegri. Ecco le parole dell'allenatore rossonero. "Un momento difficile, ma è inutile guardarci indietro. Ripartiamo dall'ultima mezzora positiva, in cui abbiamo creato e segnato. In questo momento per demerito nostri prendiamo gol alla prima occasione degli avversari. Abbiamo ancora il destino nelle nostre mani". Su Nkunku: "Bisogna avere lo spirito dell'ultima mezzora. A Genoa non è mai semplice vincere, bisogna essere bravi a giocare in un certo modo".🔗 Leggi su Pianetamilan.it

allegri dopo milan atalanta ripartiamo dall8217ultima mezzora positiva destino nelle nostre mani
© Pianetamilan.it - Allegri dopo Milan-Atalanta: “Ripartiamo dall’ultima mezzora positiva. Destino nelle nostre mani”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Milan-Atalanta, Tare: “La qualificazione in Champions League è fondamentale. Il destino è nelle nostre mani”Il Milan ha bisogno di altri 6 punti per blindare aritmeticamente la qualificazione alla prossima Champions League.

Leggi anche: Allegri: "Voglio restare al Milan il più a lungo possibile. Champions, il destino è nelle nostre mani"

Argomenti più discussi: Allegri: Con l'Atalanta inizia un mini-campionato, io voglio restare al Milan il più possibile. Idea attacco a tre con Gimenez; Allegri: Voglio restare al Milan il più a lungo possibile. Champions, il destino è nelle nostre mani; Milan-Atalanta, Allegri pensa a Gimenez dal primo minuto. C'è De Winter per Tomori; Milan-Atalanta: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web