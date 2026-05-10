Dopo la partita tra Milan e Atalanta, l’allenatore dei rossoneri ha commentato gli ultimi 45 minuti, sottolineando come la squadra voglia ripartire dall’ultima fase di gioco. Ha detto che il destino del campionato è ancora nelle proprie mani e ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' al termine del secondo tempo. La partita si è conclusa con alcune indicazioni sulla prestazione complessiva della squadra.

Finita la partita tra il Milan e l'Atalanta: rossoneri e nerazzurri si sono affrontati a San Siro per la gara valida per la 36^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Dopo il triplice fischio finale, ha parlato a 'Milan TV' Massimiliano Allegri. Ecco le parole dell'allenatore rossonero. "Un momento difficile, ma è inutile guardarci indietro. Ripartiamo dall'ultima mezzora positiva, in cui abbiamo creato e segnato. In questo momento per demerito nostri prendiamo gol alla prima occasione degli avversari. Abbiamo ancora il destino nelle nostre mani". Su Nkunku: "Bisogna avere lo spirito dell'ultima mezzora. A Genoa non è mai semplice vincere, bisogna essere bravi a giocare in un certo modo".🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Allegri dopo Milan-Atalanta: “Ripartiamo dall’ultima mezzora positiva. Destino nelle nostre mani”

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