Lucia Tognela morta e dilaniata dai cani nei boschi di Trivigno | ora tutti puntano il dito contro il proprietario dei dogo una tragedia annunciata

Da ilgiorno.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente grave si è verificato nei boschi di Trivigno, dove una donna è stata trovata deceduta e gravemente ferita dai cani. La vittima, identificata come una donna di 55 anni, è stata trovata dai soccorritori in condizioni critiche e poi è deceduta poco dopo. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’attacco, concentrandosi sulla presenza di alcuni cani di grossa taglia appartenenti a un proprietario locale. La vicenda ha scatenato molte reazioni nella comunità, con accuse rivolte al proprietario dei cani.

Trivigno (Sondrio), 26 aprile 2026 – Un passaggio tecnico, un atto dovuto: è verosimilmente questione di ore, ormai, l’iscrizione nel registro degli indagati per omicidio colposo del proprietario dei dogo argentini sequestrati dopo la tragedia della morte di Lucia Tognela, la 59enne residente a Bianzone trovata giovedì pomeriggio alle Banchelle di Trivigno senza vita e con gravissime lesioni da morsi di animali in tutto il corpo. Sarà necessario per consentire lo svolgimento degli accertamenti irripetibili, a partire proprio dall’autopsia sulla povera donna che dovrebbe svolgersi martedì o – al più tardi – mercoledì a Sondrio e dalle analisi...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

lucia tognela morta e dilaniata dai cani nei boschi di trivigno ora tutti puntano il dito contro il proprietario dei dogo una tragedia annunciata
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