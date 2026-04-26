Lucia Tognela morta e dilaniata dai cani nei boschi di Trivigno | ora tutti puntano il dito contro il proprietario dei dogo una tragedia annunciata

Un incidente grave si è verificato nei boschi di Trivigno, dove una donna è stata trovata deceduta e gravemente ferita dai cani. La vittima, identificata come una donna di 55 anni, è stata trovata dai soccorritori in condizioni critiche e poi è deceduta poco dopo. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’attacco, concentrandosi sulla presenza di alcuni cani di grossa taglia appartenenti a un proprietario locale. La vicenda ha scatenato molte reazioni nella comunità, con accuse rivolte al proprietario dei cani.

Trivigno (Sondrio), 26 aprile 2026 – Un passaggio tecnico, un atto dovuto: è verosimilmente questione di ore, ormai, l’iscrizione nel registro degli indagati per omicidio colposo del proprietario dei dogo argentini sequestrati dopo la tragedia della morte di Lucia Tognela, la 59enne residente a Bianzone trovata giovedì pomeriggio alle Banchelle di Trivigno senza vita e con gravissime lesioni da morsi di animali in tutto il corpo. Sarà necessario per consentire lo svolgimento degli accertamenti irripetibili, a partire proprio dall’autopsia sulla povera donna che dovrebbe svolgersi martedì o – al più tardi – mercoledì a Sondrio e dalle analisi...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lucia Tognela morta e dilaniata dai cani nei boschi di Trivigno: ora tutti puntano il dito contro il proprietario dei dogo, “una tragedia annunciata” Notizie correlate Lucia Tognela morta sbranata dai cani a Trivigno durante un'escursione nel bosco, sequestrati 5 Dogo argentiniSbranata da cinque Dogo argentini mentre stava facendo una passeggiata nel bosco. Lucia Tognela straziata dai morsi a Trivigno: cinque dogo argentini sotto sequestroTirano (Sondrio), 24 aprile 2026 – Sconcerto e sgomento per la morte di Lucia Tognela, la sessantenne di Bianzone (in provincia di Sondrio) trovata... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Morte di Lucia Tognela, si indaga sui cani in attesa dell'autopsia; Lucia Tognela, chi era la donna sbranata e uccisa da un branco di cani; Lucia Tognela morta sbranata in Valtellina: cosa sappiamo. L'autopsia, le segnalazioni precedenti per cinque cani lasciati liberi, i test del dna, i dogo affidati all'Ats; Sbranata dai cani, la vittima è Lucia Tognela di 60 anni: indagini in corso, si segue la pista degli animali di grossa taglia del posto. Lucia Tognela morta e dilaniata dai cani nei boschi di Trivigno: ora tutti puntano il dito contro il proprietario dei dogo, una tragedia annunciataSondrio, si attendono autopsia e analisi genetiche per chiarire cosa abbia causato la morte della donna. Le due ipotesi in campo: un malore fatale e il corpo successivamente dilaniato dai cani, o ques ... ilgiorno.it Lucia Tognela, morta a 60 anni nel bosco di Trevigno: l’ipotesi di un branco di cani che l’ha sbranataSi chiamava Lucia Tognela, la donna di sessant'anni che è stata trovata morta in un bosco a Trivigno (Sondrio): aveva ferite sul corpo compatibili a morsi ... fanpage.it Oggi non possiamo restare in silenzio davanti alla cronaca che arriva da Trivigno (Sondrio). La morte di Lucia Tognela, 59 anni, non è solo una tragedia immane che colpisce una famiglia e una comunità, ma apre una ferita profonda su temi che ci riguardano - facebook.com facebook Secondo le ipotesi, Lucia Tognela sarebbe stata sbranata da un branco di cinque cani. Stando alle prime ricostruzioni, si tratterebbe di animali di razza Dogo argentino. Sul corpo della donna sono stati infatti evidenziati “segni riconducibili a morsi di cani”. Sar x.com