U na Roma al tramonto, le note di Perfect di Ed Sheeran, lui che si inginocchia con un anello tra le mani. Sulla carta, tutto il necessario per una romantica proposta di matrimonio. Eppure il video pubblicato da Nikita Perotti e Anastasia Kuzmina sui social ha generato più domande che auguri. Proposta di matrimonio, come organizzarla? Spunti e idee. guarda le foto L’annuncio a sorpresa di Nikita Perotti e Anastasia Kuzmina. «Abbiamo provato a tenere tutto segreto nell’ultimo periodo, ma forse non è più possibile. Dobbiamo farvi un annuncio»: con questa didascalia i due ballerini di Ballando con le Stelle hanno pubblicato il video che li ritrae insieme nella capitale.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Forse non ci siamo accorti che i due si frequentavano?

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