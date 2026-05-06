Fasi Interregionali Campionati Italiani U17 di Boxe a Montecatini Terme dall’8 al 10 maggio | Live su Italia Boxe TV

Dal 8 al 10 maggio si svolgono a Montecatini Terme le fasi interregionali dei Campionati Italiani U17 di boxe, con le eliminatorie maschili e femminili al PalaVinci. L'evento è organizzato dalla Peg e sarà trasmesso in diretta su Italia Boxe TV. I giovani atleti si sfidano in questa competizione che interessa le categorie under 17, con incontri che coinvolgono diverse regioni italiane.

Al PalaVinci le fasi eliminatorie dei Campionati Italiani Under 17 maschili e femminili, organizzate dalla Peg. Bertola su mandato FPI. I sorteggi dei tabelloni “Ragni” sono stati effettuati il 26 aprile. Tutto in diretta su Italia Boxe TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV. Dal 8 al 10 maggio 2026 il PalaVinci di Montecatini Terme ospita le Fasi Interregionali dei Campionati Italiani di Pugilato Olimpico Under 17, sia maschili che femminili. La manifestazione è indetta dalla Federazione Pugilistica Italiana e organizzata dalla Peg. Bertola. Tutte le giornate di gara sono trasmesse in diretta su Italia Boxe TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, al SEGUENTE LINK.🔗 Leggi su Sportface.it

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