Botta e risposta sulla colonia felina | Un confronto costante

Da ilrestodelcarlino.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Di recente, i tre comuni dell’Unione hanno visto crescere il problema dei gatti randagi, con i volontari che faticano a gestire la situazione. L’opposizione ha sollecitato un intervento più deciso, mentre l’amministrazione ha risposto presentando alcune iniziative in corso. La questione riguarda la gestione delle colonie feline e il supporto ai volontari, che si trovano a fronteggiare un incremento di animali senza una soluzione definitiva. La discussione si è aperta in un confronto tra le parti coinvolte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’opposizione sollecita. L’amministrazione risponde. Pochi giorni fa abbiamo riportato una realtà che sta affliggendo i tre comuni dell’Unione: l’aumento del randagismo felino e la precarietà dei volontari per constatarlo. Testimoni della situazione critica sono state due volontarie dell’associazione ‘ I gatti di Bea ’, Beatrice Piazzi e Silvia Brazzorotto, nonché presidente e vice presidente della colonia. Le loro dichiarazioni, un appello di aiuto per supportare le loro attività di volontariato, hanno smosso l’opinione politica portuense. Il capogruppo di Fdi, Roberto Badolato, è intervenuto tempestivamente sulla vicenda: "Cosa si attende... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

botta e risposta sulla colonia felina un confronto costante
© Ilrestodelcarlino.it - Botta e risposta sulla colonia felina: "Un confronto costante"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

“Riforma della Giustizia: botta e risposta sul referendum”, all'Università il confronto prima del votoL’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire alla comunità universitaria e alla cittadinanza un momento di confronto e approfondimento in vista del...

Colonia felina distrutta: "È un atto di inciviltà"Provincia e Comune non sono rimasti indifferenti al gesto vandalico che si è abbattuto sulla colonia felina situata nel parcheggio di strada Getola,...

botta e risposta sullaMeloni in Aula. Botta e risposta con Renzi sull'economiaDalla sanità all'energia fino alla guerra in medio oriente. La presidente del Consiglio risponde alle domande di maggioranza e opposizione. E sul nucleare annuncia: Entro l'estate via libera alla leg ... ilfoglio.it

botta e risposta sullaScontro tra Del Debbio e Valditara sulla gaffe su Piersanti Mattarella ucciso dalle Br, botta e risposta in tvIl ministro Valditara chiarisce la gaffe su Piersanti Mattarella. Confronto acceso con Del Debbio tra ragioni del lapsus e polemiche ... virgilio.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web