Di recente, i tre comuni dell’Unione hanno visto crescere il problema dei gatti randagi, con i volontari che faticano a gestire la situazione. L’opposizione ha sollecitato un intervento più deciso, mentre l’amministrazione ha risposto presentando alcune iniziative in corso. La questione riguarda la gestione delle colonie feline e il supporto ai volontari, che si trovano a fronteggiare un incremento di animali senza una soluzione definitiva. La discussione si è aperta in un confronto tra le parti coinvolte.

L’opposizione sollecita. L’amministrazione risponde. Pochi giorni fa abbiamo riportato una realtà che sta affliggendo i tre comuni dell’Unione: l’aumento del randagismo felino e la precarietà dei volontari per constatarlo. Testimoni della situazione critica sono state due volontarie dell’associazione ‘ I gatti di Bea ’, Beatrice Piazzi e Silvia Brazzorotto, nonché presidente e vice presidente della colonia. Le loro dichiarazioni, un appello di aiuto per supportare le loro attività di volontariato, hanno smosso l’opinione politica portuense. Il capogruppo di Fdi, Roberto Badolato, è intervenuto tempestivamente sulla vicenda: "Cosa si attende... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Botta e risposta sulla colonia felina: "Un confronto costante"

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