Riforma della Giustizia | botta e risposta sul referendum all' Università il confronto prima del voto

Lunedì 16 marzo alle 10:00 si svolgerà all’Università di Messina un incontro pubblico intitolato “Riforma della Giustizia: botta e risposta sul referendum”. L’evento si terrà nell’Aula Cannizzaro del Rettorato ed è organizzato dall’associazione studentesca Atreju – La compagnia degli studenti. Durante l’incontro saranno presenti rappresentanti che discuteranno del voto referendario e delle questioni legate alla riforma.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire alla comunità universitaria e alla cittadinanza un momento di confronto e approfondimento in vista del referendum del 22 e 23 marzo sulla riforma della giustizia. Il dibattito metterà a confronto posizioni e sensibilità diverse, con interventi di rappresentanti del mondo politico, accademico e professionale, per analizzare le ragioni del “Sì” e del “No”. Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali della prof.ssa Marina Trimarchi, Prorettrice dell’Università degli Studi di Messina. • Sen. Barbara Floridia, Senatrice della Repubblica (Movimento 5 Stelle) • Prof. Stefano Agosta, Ordinario di Diritto costituzionale dell’Università di Messina Il dibattito sarà moderato da Salvatore Gullì, membro del direttivo dell’associazione organizzatrice. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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