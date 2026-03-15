Un atto di vandalismo ha colpito la colonia felina nel parcheggio di strada Getola a Ponte San Giovanni, causando la distruzione di molte strutture dedicate al ricovero e all’assistenza dei gatti. La provincia e il Comune hanno espresso condanna per il gesto, che ha compromesso gravemente l’area. Nessuna persona è stata ancora identificata o denunciata per questo episodio.

Provincia e Comune non sono rimasti indifferenti al gesto vandalico che si è abbattuto sulla colonia felina situata nel parcheggio di strada Getola, a Ponte San Giovanni, dove ignoti hanno distrutto gran parte delle strutture destinate al ricovero e all’accudimento dei gatti presenti nell’area. Così, la consigliera provinciale Francesca Pasquino, insieme allo Sportello a 4 Zampe della Provincia, l’assessore David Grohmann, Brigitta Favi, della Usl 1 hanno fatto un sopralluogo nella struttura. La visita ha permesso di verificare da vicino quanto accaduto dopo la segnalazione dei volontari che si prendono cura della colonia felina, regolarmente censita e tutelata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Colonia felina distrutta: "È un atto di inciviltà"

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