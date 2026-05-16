Botta e risposta politico sull' aumento dell' Irpef regionale | duello tra maggioranza e opposizione
Dopo la presentazione del piano di aumento dell’addizionale regionale Irpef, si sono susseguite dichiarazioni contrastanti tra i rappresentanti della maggioranza e dell’opposizione. Il presidente della regione ha annunciato la misura per coprire un deficit di 349 milioni di euro nel settore sanitario. La risposta delle opposizioni è stata critica, contestando le modalità e gli effetti dell’aumento, mentre i membri della maggioranza hanno difeso la scelta come necessaria per garantire i servizi pubblici. La discussione si è protratta nelle ore successive alla comunicazione ufficiale.
E' botta e risposta politico dopo la presentazione del piano di aumenti della addizionale regionale Irpef da parte del presidente pugliese Antonio Decaro, varato con l'obiettivo di chiudere il buco da 349 milioni di euro della sanità.Le critiche dell'opposizioneIn una nota, il gruppo di Fratelli. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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