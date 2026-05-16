Botta e risposta politico sull' aumento dell' Irpef regionale | duello tra maggioranza e opposizione

Dopo la presentazione del piano di aumento dell’addizionale regionale Irpef, si sono susseguite dichiarazioni contrastanti tra i rappresentanti della maggioranza e dell’opposizione. Il presidente della regione ha annunciato la misura per coprire un deficit di 349 milioni di euro nel settore sanitario. La risposta delle opposizioni è stata critica, contestando le modalità e gli effetti dell’aumento, mentre i membri della maggioranza hanno difeso la scelta come necessaria per garantire i servizi pubblici. La discussione si è protratta nelle ore successive alla comunicazione ufficiale.

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