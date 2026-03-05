Opere pubbliche botta-risposta tra opposizione e giunta Ferrante | Nessuna risorse è stata tagliata

A Genova, si sono svolti scambi di opinioni tra l’opposizione e la giunta comunale riguardo al piano triennale delle opere pubbliche. L’opposizione ha sollevato dubbi sui finanziamenti, mentre la giunta ha ribadito che nessuna risorsa è stata ridotta. Il confronto si è concentrato sui dettagli del piano e sulla gestione dei fondi destinati ai progetti in programma.

Botta e risposta tra opposizione e giunta comunale, a Genova, sul piano triennale delle opere pubbliche. A finire sotto la lente è la prima variazione del 2026 al piano: per il centrodestra sono diversi gli interventi stralciati, mentre per la maggioranza si sta adeguando la programmazione per meglio rispondere ai bisogni manutentivi della città. Per il centrodestra, la variazione svelerebbe diverse criticità: “La giunta - si legge in un comunicato della minoranza, pubblicato sui social dal capogruppo di Vince Genova Pietro Piciocchi - cancella l'accordo quadro vallate per l'anno 2026, uno strumento fondamentale per finanziare interventi diffusi di prevenzione del dissesto idrogeologico. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

