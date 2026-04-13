Borsa Milano in pausa | cala il Ftse Mib ma schizzano i prezzi del gas

La Borsa di Milano ha concluso la giornata di lunedì 13 aprile 2026 con un leggero calo dello 0,17% del Ftse Mib, che si è fermato a 47.000 punti. Durante le contrattazioni, si è osservato un aumento significativo dei prezzi del gas naturale, con rialzi notevoli rispetto ai valori precedenti. La seduta ha visto anche una lieve diminuzione delle quotazioni azionarie rispetto alla sessione precedente.

Il mercato azionario milanese ha chiuso la sessione di lunedì 13 aprile 2026 con una flessione contenuta, registrando un calo dello 0,17% del Ftse Mib, che si è assestato a quota 47.527 punti. La dinamica della giornata ha una lieve correzione dei titoli principali, in un contesto di cautela che ha caratterizzato l’intera piazza finanziaria italiana. L’andamento dei mercati e il riflesso sui costi energetici. Mentre il principale indice di Milano mostrava una lievissima contrazione, altri settori economici hanno segnalato movimenti più marcati. In particolare, le quotazioni relative al gas hanno chiuso la giornata con un incremento significativo, evidenziando una pressione al rialzo sulle materie prime energetiche proprio mentre i mercati azionari cercavano stabilità.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Borsa Milano in pausa: cala il Ftse Mib, ma schizzano i prezzi del gas Leggi anche: Guerra, borse in profondo rosso: Ftse Mib crolla del 4% mentre i prezzi di petrolio e gas volano alle stelle Borsa: Milano chiude in lieve calo, Ftse Mib -0,17%Seduta di qualche frazione negativa per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha concluso in ribasso dello 0,17% a 47.