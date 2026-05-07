A pochi giorni dall'apertura della Borsa di Milano, il Ftse Mib si avvicina alla parità, influenzato da tensioni sui mercati del petrolio e dell'oro. Il crollo delle azioni di una nota azienda del settore delle bevande ha contribuito a una giornata di calo generale, mentre si attendono novità sulla sostituzione del precedente amministratore delegato di una multinazionale. La seduta si è conclusa con oscillazioni contenute e pochi movimenti significativi.

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© Ameve.eu - Borsa Milano: il Ftse Mib scivola sulla parità tra crisi petrolio e oro

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