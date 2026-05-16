A Bordighera, la compagnia teatrale I Girasui ha ottenuto il terzo posto nella competizione di Sanremo in Fiore. La manifestazione ha visto la partecipazione di diverse compagnie che hanno presentato proprie creazioni floreali, tra cui la compagnia vincitrice ha realizzato un'esposizione che combina fiori e elementi scenici. I membri della compagnia hanno utilizzato fiori e materiali decorativi per creare un'installazione artistica che ha attirato l'attenzione della giuria e del pubblico presente.

? Domande chiave Chi sono i membri della compagnia che hanno vinto il premio?. Come hanno trasformato i fiori in un'opera d'arte vincente?. Perché l'amministrazione ha voluto premiare proprio questo gruppo di carristi?. Come influirà questo successo sulla tradizione floreale di Bordighera?.? In Breve Commissari Straordinari di Bordighera riconoscono il valore artistico del manufatto floreale.. Il successo del gruppo rafforza l'identità collettiva della città di Bordighera.. La premiazione sostiene la tradizione delle sfilate floreali nella provincia ligure.. Il riconoscimento punta a incentivare nuove generazioni di carristi nel territorio.. I Commissari Straordinari del Comune di Bordighera hanno consegnato il premio per il terzo posto ottenuto alla manifestazione Sanremo in Fiore alla compagnia di carristi I Girasui. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bordighera premia I Girasui: terzo posto a Sanremo in Fiore

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