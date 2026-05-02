Basket terzo posto e playoff | la Regione Lazo premia la Benacquista Latina

Da latinatoday.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Lazio ha assegnato un premio alla Benacquista Assicurazioni Latina Basket per la stagione appena trascorsa. La squadra ha ottenuto il terzo posto in campionato e si prepara a disputare i playoff. La premiazione arriva in un momento in cui la squadra continua a competere sul campo, con le partite di playoff ancora in programma.

Un premio alla Benacquista Assicurazioni Latina Basket direttamente dalla Regione Lazio per la straordinaria stagione condotta quest’anno, e che non è comunque conclusa perché ci sono ancora da giocare i playoff.Ma quella della squadra nerazzurra è stata comunque una stagione straordinaria, e a.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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