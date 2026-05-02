Basket terzo posto e playoff | la Regione Lazo premia la Benacquista Latina

La Regione Lazio ha assegnato un premio alla Benacquista Assicurazioni Latina Basket per la stagione appena trascorsa. La squadra ha ottenuto il terzo posto in campionato e si prepara a disputare i playoff. La premiazione arriva in un momento in cui la squadra continua a competere sul campo, con le partite di playoff ancora in programma.

Un premio alla Benacquista Assicurazioni Latina Basket direttamente dalla Regione Lazio per la straordinaria stagione condotta quest’anno, e che non è comunque conclusa perché ci sono ancora da giocare i playoff.Ma quella della squadra nerazzurra è stata comunque una stagione straordinaria, e a.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Basket, la Benacquista Latina vince ancora: 11esimo successo di fila e primo postoI ragazzi di coach Gramenzi si impongono su Chiusi (84-81 il risultato finale) nel recupero della 23esima giornata e agganciano Livorno a 50 punti. Basket, la Benacquista Latina vince la sesta gara consecutiva e difende il quarto postoI nerazzurri si impongono per 86-80 sulla Power Basket Nocera al termine di una sfida intensa e delicata. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Imprese, presentato un nuovo pacchetto di misure per 275 milioni di euro; BASKET | La Benacquista Assicurazioni Latina premiata dal consiglio regionale del Lazio; Che cosa prevede il piano della Regione Lazio per destinare 275 milioni di euro di strumenti finanziari alle imprese?; Imprese: la Regione Lazio lancia un piano da 275 milioni per crescita e investimenti. Latina Basket premiata in Regione Lazio per l’accesso ai playoffAurigemma consegna la targa alla Benacquista Assicurazioni: «Esempio di impegno, determinazione e orgoglio del territorio pontino» ... latinaoggi.eu Trasparenza e controlli, Regione Lazio ed ARPA ospiti di Unindustria - facebook.com facebook