Sanremo 2026 Ditonellapiaga trionfa nella serata cover | fischi per il terzo posto di Arisa

Nella quarta serata di Sanremo 2026, dedicata a duetti e cover, Ditonellapiaga e Tony Pitony sono arrivati primi, mentre Sayf e Arisa si sono posizionati rispettivamente secondo e terzo. Durante la serata, sono stati fischiati alcuni passaggi, in particolare il terzo posto di Arisa. La gara ha visto protagonisti diversi artisti e performance.

La quarta serata del Festival, dedicata a duetti e cover, incorona a sorpresa Ditonellapiaga e Tony Pitony, che conquistano il primo posto davanti a Sayf e Arisa. Un risultato che accende immediatamente il dibattito all'Ariston e sui social, tra applausi convinti e qualche contestazione sonora. A imporsi è stata una performance brillante, giocata su un arrangiamento di gusto e su una presenza scenica calibrata tra ironia e spettacolo. Ditonellapiaga ha sfoderato una prova vocale libera e sicura, mentre Tony Pitony ha portato in scena la sua cifra provocatoria, adattandola però ai ritmi e alle regole del palco più istituzionale della musica italiana.