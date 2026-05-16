Negli ultimi tempi si registra un aumento significativo di giovani sotto i 35 anni che scelgono il servizio di camper sharing, preferendolo all’acquisto di un veicolo. Questi viaggiatori utilizzano piattaforme online per noleggiare camper e spostarsi, spesso evitando le zone turistiche più affollate. La tendenza si accompagna a un cambio di abitudini, con una maggiore attenzione alla flessibilità e alla scoperta di destinazioni meno battute. I dati indicano che questa modalità di viaggio sta diventando sempre più diffusa tra i giovani.

? Punti chiave Perché gli under 35 preferiscono il noleggio alla proprietà del mezzo?. Come fanno i viaggiatori in camper a evitare le mete affollate?. Quali sono le mete internazionali più richieste dopo l'Italia?. Quanto è cresciuto il mercato del camper sharing negli ultimi anni?.? In Breve Prenotazioni cresciute del 480% tra il 2020 e il 2025 secondo i dati Yescapa.. Il 40% dei viaggi avviene in Italia verso mete come Sardegna e Roma.. Il 33% degli utenti sceglie van e furgoni, il 31% i camper mansardati.. Spagna e Portogallo registrano interesse crescente con la Spagna in aumento del 25%.. Oltre il 50% degli utenti della piattaforma Yescapa in Italia ha un’età compresa tra i 25 e i 34 anni, segnando una svolta decisiva per il settore del camper sharing. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Boom camper sharing: gli under 35 guidano la fuga dall’overtourism

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