Nel Trentino, il settore ricettivo registra un aumento delle strutture a quattro stelle, mentre cresce anche l’offerta di affitti brevi. I dati indicano che gli hotel di fascia medio-alta continuano a mantenere la loro presenza, ma si nota anche un’espansione delle soluzioni abitative temporanee. Questa situazione riflette una presenza crescente di opzioni diverse tra loro, senza indicare una preferenza netta di un modello rispetto all’altro.

Il comparto ricettivo del Trentino mostra una dinamica duale che vede la conferma della centralità degli hotel di fascia medio-alta e, parallelamente, un’espansione significativa delle soluzioni abitative alternative. Secondo i dati dell’Istituto di statistica della Provincia di Trento, mentre le strutture a quattro stelle guidano l’occupazione con un tasso del 76,7%, il mercato degli affitti brevi e delle strutture extra alberghiere registra una crescita costante sia nei flussi che nella durata dei soggiorni. L’egemonia del comfort alberghiero e la stabilità del sistema. Il tessuto ricettivo tradizionale mantiene una solida base operativa, con un totale di 90.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trentino: boom 4 stelle e fuga verso gli affitti brevi: i dati

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