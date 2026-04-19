Orbetello boom di sangue | i Carabinieri guidano la solidarietà

Il centro trasfusionale dell’ospedale di Orbetello ha registrato un'affluenza molto elevata durante la giornata dedicata alla donazione del sangue il 18 aprile. I Carabinieri hanno promosso l’evento, attirando numerosi cittadini che si sono presentati per contribuire. La giornata ha visto una partecipazione significativa, con molte persone che si sono recate presso il centro per donare. L’evento si è svolto in un’atmosfera di collaborazione e solidarietà.

Il centro trasfusionale dell’ospedale di Orbetello ha registrato una partecipazione straordinaria durante la giornata dedicata alla donazione del sangue, tenutasi il 18 aprile. L’iniziativa, nata dalla sinergia tra il comitato Costa d’Argento della Croce rossa italiana e il Sim carabinieri di Grosseto, ha coinvolto 31 persone, tra cui spiccano 20 donatori appartenenti all’Arma dei Carabinieri, segnando un netto miglioramento rispetto al calo delle donazioni osservato in passato presso la medesima struttura. Solidarietà istituzionale e impegno sul campo nel cuore della Maremma. L’evento non è stato solo un momento di raccolta ematica, ma un vero crocevia di presenze civili e militari che hanno sottolineato il legame profondo tra le istituzioni e la salute della comunità locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Orbetello, boom di sangue: i Carabinieri guidano la solidarietà Notizie correlate Civitavecchia, legalità e solidarietà: il 20 marzo l’evento “Dal sangue versato al sangue donato”Civitavecchia, 18 marzo 2026 – Una giornata per tenere insieme memoria, legalità e solidarietà, con uno sguardo rivolto soprattutto ai più giovani. Vigneti 5.0: l’AI e la robotica guidano il nuovo boom del vinoUn censimento condotto dal Polo Agricoltura Digitale di Coldiretti Next rivela che circa il 33% delle aziende vitivinicole ha già integrato... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Donazione del sangue a Orbetello: boom di partecipazione e nuovi donatori. Donazione del sangue, la Cri della Costa d’Argento rilancia: il 18 aprile la prima Giornata del Donatore a OrbetelloLa Croce Rossa Italiana di Orbetello promuove la 'Giornata del Donatore del Sangue' il 18 aprile 2026 per sensibilizzare sulla donazione di sangue e rafforzare la rete di donatori locali. maremmanews.it Sangue solo da donatori non vaccinati, è boom di richieste e negli Usa scatta l'alertSempre più persone che necessitano di trasfusioni chiede sangue da donatori non vaccinati. E' l'alert lanciato da un ospedale Usa in un report pubblicato sulla rivista 'Transfusion'. Queste richieste, ... adnkronos.com