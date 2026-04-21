Sicurezza in paese installate le nuove telecamere | l' annuncio del sindaco

Il sindaco ha annunciato che sono state installate nuove telecamere a Pezzano vecchio, frazione di San Cipriano Picentino. Il sistema di videosorveglianza copre i due accessi principali alla zona. L’installazione è stata completata e ora le telecamere sono operative. Questa iniziativa mira a rafforzare la sicurezza nel territorio locale.