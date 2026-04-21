Sicurezza in paese installate le nuove telecamere | l' annuncio del sindaco

Da salernotoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco ha annunciato che sono state installate nuove telecamere a Pezzano vecchio, frazione di San Cipriano Picentino. Il sistema di videosorveglianza copre i due accessi principali alla zona. L’installazione è stata completata e ora le telecamere sono operative. Questa iniziativa mira a rafforzare la sicurezza nel territorio locale.

È stata completata l’installazione del sistema di videosorveglianza a Pezzano vecchio, a San Cipriano Picentino, che permetterà il monitoraggio dei due accessi alla frazione. “Questo intervento rappresenta un ulteriore passo concreto nel percorso di tutela del nostro territorio e risponde.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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