Sicurezza in paese installate le nuove telecamere | l' annuncio del sindaco
Il sindaco ha annunciato che sono state installate nuove telecamere a Pezzano vecchio, frazione di San Cipriano Picentino. Il sistema di videosorveglianza copre i due accessi principali alla zona. L’installazione è stata completata e ora le telecamere sono operative. Questa iniziativa mira a rafforzare la sicurezza nel territorio locale.
È stata completata l’installazione del sistema di videosorveglianza a Pezzano vecchio, a San Cipriano Picentino, che permetterà il monitoraggio dei due accessi alla frazione. “Questo intervento rappresenta un ulteriore passo concreto nel percorso di tutela del nostro territorio e risponde.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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