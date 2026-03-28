Le purghe infinite di Xi in Cina | cosa c’è dietro la nuova raffica di rimozioni

In Cina, sono in corso una serie di rimozioni di alti funzionari del Partito comunista, inclusi alcuni ufficiali dell’esercito popolare di liberazione. Questi provvedimenti avvengono in un contesto di purghe che coinvolgono diverse figure di rilievo all’interno delle istituzioni. Le operazioni di rimozione, che continuano da tempo, interessano persone di alto livello e sono spesso accompagnate da indagini e procedimenti disciplinari.

In Cina continuano a cadere alti funzionari del Partito comunista. Ed è lo stesso destino di diverse tigri, come vengono tradizionalmente definiti gli alti ufficiali dell’ esercito popolare di liberazione. Quattro nomi entrati forse di rado nelle cronache dei media occidentali sono Jiang Chaoliang, Ma Fengsheng, Liu Guozhi e Hu Henghua. Eppure si tratta di figure rilevanti del sistema di potere cinese. I loro guai sono ancora più significativi se inseriti nel contesto attuale, che ha visto appena un paio di mesi fa la clamorosa apertura di un’indagine contro Zhang Youxia, il generale più alto in grado del Paese e numero due della Commissione militare centrale guidata dal presidente Xi Jinping. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Le purghe infinite di Xi in Cina: cosa c’è dietro la nuova raffica di rimozioni Articoli correlati Leggi anche: Cosa c’è dietro le ultime purghe militari di Xi Jinping “Le prossime purghe militari cinesi…”: cosa c'è dietro le mosse di XiXi Jinping sta rafforzando il controllo sull’esercito con purghe mirate, usando segnali pubblici per individuare e neutralizzare possibili rivali La... Aggiornamenti e notizie su Le purghe infinite di Xi in Cina cosa... Argomenti discussi: Le purghe di Xi Jinping non si fermano. Cina, le crisi? Scoppiano ogni 7 anni. A Pechino partono le grandi purgheI cicli delle turbolenze finanziarie durano sette anni? A giudicare da quanto fa notare sul suo blog l'economista francese Jacques Attali, parrebbe proprio di sì. E il tonfo che stanno registrando le ... affaritaliani.it Xi, le purghe nell’esercito e gli equilibri interni al Partito comunista cineseDietro le indagini sul capo delle forze armate Zhang si nasconde una guerra tra fazioni. E forse un piano (fallito) per rimuovere il Presidente. Xi Jinping proietta all’esterno l’immagine di un nuovo ... lettera43.it