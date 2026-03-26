Nuove navi da guerra per la Flotta della Cina Orientale | cosa c' è dietro la mossa di Pechino

La Cina ha annunciato l’ingresso di nuove navi da guerra nella Flotta del Teatro Orientale, il settore della marina responsabile delle operazioni nello Stretto di Taiwan e nel Mar Cinese Orientale. Le unità sono di ultima generazione e sono state integrate recentemente nel dispositivo militare cinese. La mossa mira a potenziare la presenza navale nella regione, senza ulteriori dettagli su eventuali obiettivi specifici.

La Cina ha accelerato il rafforzamento della propria marina militare con l’introduzione di nuove unità di ultima generazione nella Flotta del Teatro Orientale, il comando responsabile delle operazioni nello Stretto di Taiwan e nel Mar Cinese Orientale. Al centro di questa evoluzione ci sono i cacciatorpediniere Type 055, tra le piattaforme più avanzate oggi in servizio nella Marina dell’Esercito Popolare di Liberazione. Le nuove unità Dongguan e Anqing, da circa 12.000 tonnellate, rappresentano un salto qualitativo significativo rispetto alla prima serie già operativa. Ecco che cosa sappiamo sul loro conto. Le nuove navi da guerra della Marina cinese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Nuove navi da guerra per la Flotta della Cina Orientale: cosa c'è dietro la mossa di Pechino Articoli correlati Petrolio, la scorta record della Cina (prima dello scoppio della guerra): la mossa di Pechino per proteggere la propria economiaProteggere la propria economia dagli scossoni internazionali e dagli umori di Donald Trump. “Aiuti militari e finanziari all'Iran”: cosa c'è dietro la mossa della CinaGli Stati Uniti disporrebbero di informazioni di intelligence che suggeriscono che la Cina potrebbe prepararsi a fornire all'Iran assistenza... Tutto quello che riguarda Flotta della Cina Temi più discussi: Nuove navi da guerra per la Flotta della Cina Orientale: cosa c'è dietro la mossa di Pechino; Pechino chiude alla proposta di Trump sulla flotta a Hormuz: il distacco strategico della Cina; Nuova flotta di navi, 2.500 marine in più: gli Usa negano, ma sul terreno la pressione aumenta; Portaerei, quante e di chi sono le navi da guerra più grandi al mondo. La Cina rivela 2 nuovi super cacciatorpediniere Type 055 ed espande la flotta di naviLa Cina ha rivelato due nuovi cacciatorpediniere della classe Type 055, portando a dieci il numero di navi di questo modello in servizio nella Marina dell’Esercito Popolare di Liberazione. msn.com La Cina mappa i fondali degli oceani e si prepara a una guerra sottomarina contro gli Stati UnitiIeri la Cina ha avvertito che la situazione in Medio Oriente potrebbe precipitare se il presidente statunitense Donald Trump dovesse dare seguito alla ... msn.com La Cina sta rubando alle casse della Ue e dei paesi membri miliardi di euro ogni anno. Come Sappiamo che l’Europa compra di tutto dalla Cina e le merci arrivano soprattutto via mare. Pechino possiede la più grande flotta mercantile al mondo e un’organizz - facebook.com facebook #Malaysia: le rotte nascoste del #petrolio I flussi che dall’ #Iran arrivano in #Cina sono soggetti a trasferimenti "ship-to-ship" in luoghi come lo Stretto di Malacca. Ma i dati smascherano l’inganno della flotta ombra. Di @MorselliPaola: ispionline.it/it/pubblicazio x.com