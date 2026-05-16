Bolzano furto al Walther Park con calamite e tronchesi | denunciati due richiedenti asilo

A Bolzano, due uomini di origini georgiane sono stati denunciati per aver tentato di rubare oggetti da un negozio nel Walther Park. Secondo le forze dell’ordine, i due avevano utilizzato calamite per cercare di disattivare i sistemi antitaccheggio, e sono stati trovati anche con tronchesi. La polizia ha fermato i sospetti poco dopo il tentativo di furto e ha proceduto con le denunce. Gli uomini sono richiedenti asilo e le autorità hanno avviato le procedure legali previste.

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Furto aggravato e porto di oggetti atti a offendere sono le accuse mosse a due cittadini georgiani, fermati ieri dalla Polizia di Stato nel centro commerciale Walther Park di Bolzano. I due uomini, richiedenti asilo politico, sono stati individuati grazie all’intervento tempestivo dell’addetto alla sicurezza e deferiti in stato di libertà. Nel corso della stessa giornata, sono stati inoltre denunciati altri cittadini per reati diversi e sono stati effettuati numerosi controlli in città. Controlli mirati e pattugliamenti nel centro commerciale Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nell’ambito delle attività di vigilanza quotidiane disposte dal Questore Giuseppe Ferrari presso il centro commerciale Walther Park di Bolzano. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Bolzano, furto al Walther Park con calamite e tronchesi: denunciati due richiedenti asilo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Furto con destrezza in piazza dei Miracoli a Pisa, due denunciatiPisa, 28 marzo 2026 - Due persone sono state denunciate in stato di libertà dai carabinieri della stazione di Migliarino Pisano per un furto con... Avellino, denunciati due 67enni con precedenti penali per furto in abitazioneLa Polizia di Stato di Avellino ha denunciato due sessantasettenni, con a carico precedenti penali, per furto in abitazione. Bolzano, furto al Walther Park con calamite e tronchesi: denunciati due richiedenti asiloDue georgiani denunciati per furto aggravato a Bolzano: usavano calamite per eludere gli antitaccheggio. Numerosi controlli in città. virgilio.it Bolzano, controlli straordinari nel weekend: due arresti e 8 denunce(ANSA) - BOLZANO, 04 MAG - Intensificazione dei servizi di controllo del territorio a Bolzano durante l'ultimo fine settimana: il bilancio della Polizia di Stato è di due arresti, otto denunce e un ... msn.com