Avellino denunciati due 67enni con precedenti penali per furto in abitazione

Due uomini di 67 anni con precedenti penali sono stati denunciati dalla Polizia di Avellino per aver commesso un furto in un’abitazione. Gli agenti hanno identificato e segnalato i due soggetti nel corso delle indagini. La vicenda riguarda un episodio avvenuto recentemente nel centro della città, al termine del quale sono stati avviati i procedimenti giudiziari.

La Polizia di Stato di Avellino ha denunciato due sessantasettenni, con a carico precedenti penali, per furto in abitazione.In particolare, nel corso di mirati servizi volti a prevenire i furti in abitazione, in questa Piazza Libertà venivano fermati due pregiudicati napoletani, entrambi di anni.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Due 67enni denunciati per possesso di arnesi da scassoTempo di lettura: < 1 minutoLa Polizia di Stato di Avellino ha denunciato due sessantasettenni, con a carico precedenti penali, per furto in... Furto con destrezza in piazza dei Miracoli a Pisa, due denunciatiPisa, 28 marzo 2026 - Due persone sono state denunciate in stato di libertà dai carabinieri della stazione di Migliarino Pisano per un furto con... Approfondimenti e contenuti Avellino, fermati con arnesi da scasso: denunciati due 67enni e allontanati dalla cittàLa Polizia di Stato di Avellino ha denunciato due uomini di 67 anni, entrambi con precedenti penali, ritenuti responsabili di reati legati ai furti in abitazione. L’operazione si inserisce nell’ambito ... irpiniaoggi.it Denunciati due 67enni con precedenti penali a carico per furto in abitazione e allontanati con foglio di via obbligatorioLa Polizia di Stato di Avellino ha denunciato due sessantasettenni, con a carico precedenti penali, per furto in abitazione. In particolare, nel corso di mirati servizi volti a prevenire i furti in ab ... irpinianews.it