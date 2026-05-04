Durante un intervento di polizia a Bolzano, sono stati arrestati alcuni individui in seguito al furto di una e-bike del valore di 5.000 euro. La segnalazione di un furto da parte di turisti tedeschi ha portato le forze dell’ordine a intervenire. Le biciclette rubate sono state trovate durante il blitz in un magazzino nelle vicinanze, insieme ad altri mezzi sottratti.

? Cosa scoprirai Chi ha segnalato il furto della e-bike ai turisti tedeschi?. Dove sono state ritrovate le altre biciclette rubate durante il blitz?. Cosa ha scatenato la violenta aggressione nel quartiere dei Piani?. Come ha reagito la donna arrestata durante l'intervento della polizia?.? In Breve Arrestata donna 50 anni nel quartiere Piani dopo aggressione al compagno.. Controlli hanno identificato 225 persone e verificato 29 veicoli in città.. Sei denunce per foglio di via e un caso di ricettazione registrati.. Questore Giuseppe Ferrari dispone l'espulsione di un cittadino georgiano.. Sabato 3 maggio a Bolzano, le forze dell’ordine hanno intensificato la sorveglianza tra il centro storico e l’area di WaltherPark, portando all’arresto di un 27enne per un furto di una bicicletta elettrica da 5mila euro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bolzano, blitz della polizia: arresti e furto di una e-bike da 5mila euro

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