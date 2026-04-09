La Fiorentina affronta una sconfitta netta nell’andata dei quarti di finale di Conference League. La squadra italiana, in trasferta a Londra, subisce tre gol dal Crystal Palace, che si mostra dominante sul campo. La partita termina con il risultato di 3-0, lasciando poche speranze di qualificazione per il ritorno in Italia. La sfida si conclude con i padroni di casa in vantaggio e la Viola in difficoltà.

La stagione europea della Fiorentina si è probabilmente conclusa questa sera a Londra. Nell’andata dei quarti di finale la Viola crolla sotto i colpi del Crystal Palace, che vince per 3-0 e mette più di un sigillo sulla qualificazione alla semifinale. Tra sette giorni servirà davvero un miracolo alla squadra di Vanoli per ribaltare la contesa. Un approccio fin dai primi minuti sbagliato da parte della Fiorentina, troppo molle, poco pericolosa e rintanata nella sua metà campo. La conseguenza è il rigore poco dopo il ventesimo per un fallo commesso da Dodò su Guessand. Per l’arbitro l’intervento del difensore brasiliano è irregolare, nonostante il contatto sia avvenuto dopo che il calciatore del Palace aveva già calciato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - La Fiorentina crolla in Conference League. Il Crystal Palace domina, serve un miracolo al Franchi

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3 - La Fiorentina ha perso un match di Conference League con almeno tre gol di scarto per la prima volta dal 15/09/2022 (0-3 ai gironi contro l’Istanbul Basaksehir); in una fase a eliminazione UEFA non accadeva dal 25/02/2016 (0-3 vs Tottenham). Salita. x.com