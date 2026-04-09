La Fiorentina è uscita sconfitta dalla partita di ritorno contro il Crystal Palace a Londra, con un risultato di 3-0. La squadra ha subito tre gol senza riuscire a segnare, rendendo difficile il passaggio del turno. La prossima partita si giocherà tra una settimana a Firenze, dove sarà necessario un risultato molto diverso per qualificarsi alla semifinale di Conference League.

Londra, 9 aprile 2026 – Immaginare che la Fiorentina di stasera, tra una settimana a Firenze, possa ribaltare la sconfitta per 3-0 contro il Crystal Palace e così andare in semifinale di Conference League è un esercizio ardito, diremmo temerario. Infatti, i viola escono molto male da questa trasferta londinese e sono dominati per lunghi tratti da avversari apparsi decisamente superiori. I gigliati regalano un tempo al Crystal Palace, poi nella ripresa ci provano, ma invece del gol trovano una traversa e nel finale crollano, tanto che il punteggio poteva essere più pesante. Subito aggressivo il Crystal Palace che cerca il vantaggio. I... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Conference League, crollo viola a Londra: 3-0. Per passare il turno serve un miracolo

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La Fiorentina crolla in Conference League. Il Crystal Palace domina, serve un miracolo al FranchiLa stagione europea della Fiorentina si è probabilmente conclusa questa sera a Londra.

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Strada in salita per la Fiorentina in Conference La squadra di Vanoli fatica anche in Conference League: il Crystal Palace schiaccia la Viola grazie alle reti di Mateta, Mitchell e Sarr. Al ritorno servirà una super rimonta per proseguire il cammino in Europa - facebook.com facebook

Il Crystal Palace domina l'andata dei quarti di finale di Conference League contro la Fiorentina. Due gol nei primi 31 minuti del 1° tempo su doppio errore di Dodô, poi gli inglesi gestiscono senza soffrire per tutta la ripresa, fino alla 3ª rete di Ismaïla Sarr Tra x.com