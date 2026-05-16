Bologna i convocati per l' Atalanta | out Casale Vitik e Cambiaghi
A Bologna, sono stati annunciati i convocati per la partita contro l'Atalanta. La squadra si presenta con ventitré giocatori scelti dall'allenatore, che dovranno affrontare la gara valida per la 37ª giornata di campionato. Tra i giocatori convocati non ci sono i difensori Casale e Vitik, né l’attaccante Cambiaghi, tutti assenti per motivi ancora non specificati. La lista dei convocati è stata comunicata ufficialmente prima dell’inizio dell'incontro.
Il Bologna, reduce dal bel successo in trasferta contro il Napoli per 3-2, vuole riconfermare quanto di buono fatto nello scorso match anche sul campo dell'Atalanta. Ventitré i giocatori selezionati da Vincenzo Italiano, che alla vigilia del match contro la Dea ha diramato la lista dei convocati. Quattro, in totale, le assenze per il tecnico, il quale dovrà rinunciare sia allo squalificato Lucumì, sia agli infortunati Casale, Vitik e Cambiaghi. Pessina, Ravaglia, Skorupski; De Silvestri, Heggem, Helland, Lykogiannis, Joao Mario, Miranda, Tomasevic, Zortea; Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sohm. Bernardeschi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Rowe, Orsolini. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
BOLOGNA ATALANTA 0-2 : IRRICONOSCIBILI !
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