Bologna i convocati per l' Atalanta | out Casale Vitik e Cambiaghi

A Bologna, sono stati annunciati i convocati per la partita contro l'Atalanta. La squadra si presenta con ventitré giocatori scelti dall'allenatore, che dovranno affrontare la gara valida per la 37ª giornata di campionato. Tra i giocatori convocati non ci sono i difensori Casale e Vitik, né l’attaccante Cambiaghi, tutti assenti per motivi ancora non specificati. La lista dei convocati è stata comunicata ufficialmente prima dell’inizio dell'incontro.

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