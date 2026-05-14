Il Bologna si prepara per la partita contro l’Atalanta, che si giocherà alla New Balance Arena. Durante l’allenamento mattutino a Casteldebole, sono emerse tre assenze importanti: Cambiaghi, Casale e Vitik sono stati esclusi dalla sessione a causa di problemi fisici. La trasferta a Bergamo si avvicina e la squadra continua a lavorare per recuperare le condizioni dei giocatori che mancheranno. La partita rappresenta l’ultimo impegno di campionato prima della fine della stagione.

Derby di Roma, il comunicato dei giallorossi: «Comprendiamo il disappunto dei tifosi. Lavoriamo per giocare la partita domenica» Filippo Galli tra FA Cup e crisi Milan: «Ritiro utile solo senza cellulari. Responsabilità? Sono di tutti» Malen è ufficialmente un giocatore della Roma: scatta il riscatto dall’Aston Villa grazie alla sconfitta della Lazio! Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo». E spunta un retroscena.sul sigaro! Ancelotti non ha dubbi: «Per vincere il Mondiale dobbiamo essere squadra. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Infortunati Bologna, Cambiaghi, Casale e Vitik out in vista della sfida con l’Atalanta

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