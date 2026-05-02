Per la partita al Dall'Ara, l'allenatore ha convocato il giocatore inglese, nonostante lo stiramento al quadricipite della coscia destra. Tra i convocati non ci sono Cambiaghi e Casale, che sono stati esclusi dalla lista per motivi ancora non comunicati. La squadra si prepara all'incontro contro il Cagliari, con alcuni atleti disponibili e altri ancora in fase di recupero.

Sono 22 i giocatori convocati da Vincenzo Italiano per il match contro il Cagliari, in programma domani alle 12.30 al Dall'Ara. In lista non è presente Cambiaghi, che ha rimediato una lesione di primo grado all’adduttore lungo sinistro, mentre a sorpresa c'è Rowe, nonostante in settimana sia stato alle prese con uno stiramento al quadricipite della coscia destra. Out anche Casale (lesione al soleo sinistro, tempi di recupero di 3-4 settimane). Torna invece in gruppo Bernardeschi. Di seguito, tutti i giocatori inseriti nella lista dei convocati del Bologna per la sfida contro la squadra di Pisacane. Ravaglia, Happonen, Pessina; De Silvestri, Heggem, Helland, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Vitik, Zortea; Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sohm; Bernardeschi, Castro, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bologna, i convocati per il Cagliari: c'è Rowe. Out Cambiaghi e Casale

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