No ai Cpr no alla guerra no al referendum | Bologna scende in piazza | VIDEO

A Bologna, circa cinquemila persone hanno partecipato oggi a un corteo nel centro città, promosso dalla rete No Kings, con lo slogan

Il corteo che ha attraversato il centro ha unito oltre sessanta realtà regionali su temi che vanno dalla sanità alla scuola, dalla pace alla giustizia Cinquemila persone, secondo gli organizzatori, hanno sfilato questo pomeriggio per le vie del centro di Bologna dando vita al corteo "Tutti i no possibili", promosso dalla rete No Kings. A organizzarlo il municipio sociale autogestito Làbas insieme a oltre sessanta sigle tra associazioni, movimenti, sindacati e collettivi studenteschi della regione. Il serpentone è partito alle 16.30 da piazza XX Settembre e ha percorso via Indipendenza, via Rizzoli, via Ugo Bassi e piazza Maggiore prima di chiudersi in piazza San Francesco. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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