Oggi, venerdì 27 febbraio, inizia la semifinale dell’ATP Dubai 2026 con Bolelli e Vavassori che scendono in campo sul centrale alle ore 10:30 italiane, e si concluderà con Arevalo e Pavic che giocheranno nel pomeriggio. La sfida si svolge in un torneo importante del circuito, attirando l’attenzione degli appassionati di tennis. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming.

Oggi, venerdì 27 febbraio, Simone Bolelli e Andrea Vavassori apriranno il programma sul campo centrale dell’ATP500 di Dubai (ore 10:30 italiane). I due azzurri affronteranno nelle semifinali del torneo di doppio Marcelo Arevalo e Mate Pavic, in un confronto molto complicato contro rivali preparati e dotati di grande esperienza ad alto livello. Un percorso complicato per il piemontese e l’emiliano in questo torneo. La coppia tricolore è stata infatti costretta, in questo evento, a sbrogliare la matassa al match tie-break, dimostrando grande sangue freddo. È accaduto all’esordio contro i polacchi DrzewieckiMatuszewski (4-6 6-3 10-7) e si è ripetuto anche nei quarti di finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Arevalo/Pavic, ATP Dubai 2026: orario semifinale, programma, streaming

LIVE Bolelli/Vavassori-Arevalo/Pavic, ATP Dubai 2026 in DIRETTA: semifinale di lusso per gli azzurriBuongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della semifinale del doppio dell’ATP500 di Dubai (Emirati Arabi) tra gli azzurri Simone Bolelli e Andrea...

ATP Adelaide 2026, Simone Bolelli ed Andrea Vavassori piegano Arevalo/Pavic e volano in semifinale!Vittoria di prestigio per Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, che nei quarti di finale del torneo di doppio dell’ATP 250 di Adelaide, in Australia,...

BOLE E WAVE È SEMIFINALE A DUBAI Simone Bolelli e Andrea Vavassori volano in semifinale all'ATP 500 di Dubai dopo una rimonta pazzesca su Nouza/Rikl (6-7, 6-2, 10-8). Per i nostri azzurri è la quarta semifinale di questo strepitoso 2026. Adesso la sfi - facebook.com facebook

#Bolelli e #Vavassori volano in semifinale a #Dubai x.com