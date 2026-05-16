Bolelli-Vavassori highlights | vittoria al super tiebreak e prima finale a Roma

Da gazzetta.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno raggiunto la loro prima finale nel torneo di doppio maschile agli Internazionali d’Italia. La coppia si è imposta in una partita combattuta, conclusa al super tiebreak. La loro vittoria rappresenta un traguardo importante in questa manifestazione, che si disputa sulla terra battuta di Roma. La finale si disputerà nelle prossime ore, segnando un momento significativo per entrambi i giocatori.

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Simone Bolelli e Andrea Vavassori conquistano per la prima volta la finale del doppio maschile agli Internazionali d’Italia. Gli azzurri superano Harrison e Skupski dopo una battaglia durata oltre due ore, chiusa con un super tiebreak dominato 10-6. Decisivi i punti giocati nei momenti chiave del match, con una prestazione di grande carattere che vale la sfida per il titolo contro Granollers e Zeballos. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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