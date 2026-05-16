Bolelli-Vavassori highlights | vittoria al super tiebreak e prima finale a Roma

Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno raggiunto la loro prima finale nel torneo di doppio maschile agli Internazionali d’Italia. La coppia si è imposta in una partita combattuta, conclusa al super tiebreak. La loro vittoria rappresenta un traguardo importante in questa manifestazione, che si disputa sulla terra battuta di Roma. La finale si disputerà nelle prossime ore, segnando un momento significativo per entrambi i giocatori.

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