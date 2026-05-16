Bolelli Vavassori finale Atp Roma 2026 in chiaro su Tv8 | a che ora e dove vederla gratis in diretta

Domenica 17 maggio si svolge la finale di doppio degli Internazionali d'Italia, una delle tappe più attese del torneo di Roma. La partita vede protagonisti i due tennisti italiani, che si sfidano per il titolo. La finale sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Tv8, permettendo a chiunque di seguirla senza costi aggiuntivi. L’incontro si prospetta come uno degli eventi principali della giornata, con gli appassionati pronti a tifare per i loro beniamini.

Domenica 17 maggio Simone Bolelli e Andrea Vavassori giocano la finale di doppio agli Internazionali d'Italia. Per conquistare il prestigioso titolo dovranno battere la coppia composta dallo spagnolo Marcel Granollers e dall'argentino Horacio Zeballos.In semifinale gli azzurri hanno vinto al. 🔗 Leggi su Today.it

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Bolelli/Vavassori vs Harrison/Skupski | SF Highlights | Rome 2026

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