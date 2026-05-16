Bolelli e Vavassori storici | azzurri in finale a Roma dopo il derby

Bolelli e Vavassori hanno raggiunto la finale a Roma dopo aver disputato un derby che ha attirato l'attenzione degli spettatori. Durante la partita, la pioggia ha interrotto il primo set, costringendo i giocatori a fermarsi temporaneamente prima di riprendere il gioco. Nel super tie-break, uno dei due ha servito un ace che ha deciso il risultato finale. La sfida tra i due azzurri si è conclusa con la vittoria di uno dei due in questa importante tappa del circuito.

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? Domande chiave Come hanno gestito l'interruzione della pioggia nel primo set?. Chi ha servito l'ace decisivo per chiudere il super tie-break?. Perché questa vittoria è un primato mai visto nell'era Open?. Come potranno battere i campioni in carica nella sfida finale?.? In Breve Vittoria per 7-6, 3-6, 10-6 contro Harrison Skupski sul Centrale di Roma.. Traguardo storico senza precedenti per il tennis italiano nell'era Open.. Finale prevista domenica 17 maggio contro Granollers e Zeballos.. Bolelli chiude il super tie-break con un ace sull'8-5.. Bolelli e Vavassori conquistano il posto in finale agli Internazionali BNL d’Italia 2026 battendo Harrison Skupski con un punteggio di 7-6, 3-6, 10-6 dopo due ore di battaglia sul Centrale di Roma. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bolelli e Vavassori storici: azzurri in finale a Roma dopo il derby ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video RIMONTA D'ORO! L'Italia disintegra gli USA nell'inseguimento a squadre | Sullo stesso argomento LIVE Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurri a caccia della finale!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di semifinale degli Internazionali... LIVE Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski 7-6, 3-6, (10-6), ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurri in finale al Foro Italico per la prima voltaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MEDVEDEV SI chiude qui la DIRETTA LIVE della semifinale di Bolelli e Vavassori,... Internazionali, Bolelli e Vavassori in finale 63 anni dopo Pietrangeli e SirolaDopo aver battuto Harrison/Skupski, domani - non prima delle 14 - contro Granollers/Zeballos i due azzurri puntano al successo che manca per l'Italia dal 1960, sempre con Pietrangeli/Sirola ... gazzetta.it Bolelli e Vavassori fanno sognare Roma: gli azzurri volano in finale nel doppioIl Foro Italico continua a tingersi d’azzurro. Simone Bolelli e Andrea Vavassori conquistano una storica finale nel torneo di doppio agli Internazionali BNL d’Italia, superando in semifinale la coppia ... latinaoggi.eu