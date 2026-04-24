Roma la cena si trasforma in una discoteca abusiva con 130 persone Sigilli a un locale

A Roma, una cena spettacolo promossa sui social si è conclusa con il locale chiuso e sigilli apposti. Durante l’evento, circa 130 persone si sono trovate a ballare in una discoteca senza autorizzazioni adeguate. La serata si è trasformata da un semplice ristorante a un luogo di intrattenimento notturno irregolare. La polizia ha intervenuto e ha disposto i provvedimenti di chiusura.

Una cena spettacolo pubblicizzata sui social che, all'atto pratico, si trasformava in una serata in discoteca senza alcuna licenza. È quanto hanno scoperto gli agenti della divisione amministrativa della questura di Roma al locale Zazà di via della Penna, nel Centro Storico, e ora finito sotto.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Festa con 380 persone ma il locale è un'associazione culturale: sequestrata discoteca abusiva all'EurEventi pubblicizzati con musica dal vivo, il prezzo del biglietto di 20 euro e un considerevole sovraffollamento. Sannio, locale trasformato in discoteca abusiva: scatta il sequestroGli arredi erano stati collocati lungo le pareti perimetrali per creare un’ampia area destinata al ballo, mentre l’allestimento era completato da un... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Roma, la cena si trasforma in una discoteca abusiva con 130 persone. Sigilli a un locale; Colazione, pranzo e cena: dove mangiare in Italia secondo la Guida MICHELIN; A Roma apre Quid, il ristorante di Enrico Bartolini e Juan Quintero con Allianz; Road trip in centro Italia – da Verona a Roma. La cena con le compagne di squadra, il malore dopo aver mangiato le uova. Così Sofia è morta a 15 anniRoma, 4 aprile 2026 – Una cena con le compagne di squadra si è conclusa in tragedia ieri sera a Roma. Sofia Di Vico ha iniziato a sentirsi male mentre stava mangiando. I sintomi sono apparsi subito ... quotidiano.net Roma, 15enne morta dopo la cena con la squadra: il post del padre e l’autoiniettore di adrenalina ora sotto esameIl giorno dopo i funerali, alla tragedia di Sofia Di Vico si aggiunge il dolore affidato ai social dal padre Fabio. La 15enne è morta all’ospedale Grassi di Ostia dopo il malore accusato durante una ... affaritaliani.it #Ranieri e la Roma si separano, Gasperini più centrale: cosa cambia adesso anche con Massara e Totti x.com Su #Play2000 la veglia per le vocazioni dalla Basilica di San Giovanni a #Roma Stasera #24aprile ore 19.30 in diretta e on demand su www.Play2000.it Sul tema “La scoperta interiore del dono di Dio” Alla veglia saranno presenti il cardinale Lazzaro Y - facebook.com facebook