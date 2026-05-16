Il 16 maggio si celebra per la prima volta la Giornata nazionale contro il body shaming, dedicata a Paolo Mendico. Martina Semenzato ha annunciato la sua partecipazione come promotrice di questa iniziativa, condividendo la sua esperienza personale di vittima di body shaming. Ha raccontato di aver sofferto di disturbi alimentari a causa di commenti e atteggiamenti negativi legati al suo corpo, che sono nati da un episodio specifico della sua vita. La giornata mira a sensibilizzare su questo problema, che colpisce molte persone.

«La vergogna è negli occhi di chi offende» è lo slogan della campagna nazionale su cui Martina Semenzato ha letteralmente messo la faccia, deformandola. Come mostrano i manifesti presenti nelle città italiane, dove il suo volto appare lontano dai canoni della fotografia perfetta. «Io vengo dalla ricerca della perfezione», ammette Semenzato che ha scelto di dedicare la Giornata a Paolo Mendico, studente di 14 anni che si è tolto la vita per il bullismo subito. «Per chi ha vissuto l'anoressia, l'imperfezione è sempre molto faticosa. Però ho pensato che questa campagna mi facesse uscire dalla mia zona di comfort». Il legame tra body shaming e disturbi alimentari, sottolinea, non può essere semplificato in un rapporto diretto di causa-effetto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Body shaming, Martina Semenzato lancia la prima campagna e giornata nazionale: «Sono stata una vittima, ho sofferto di disturbi alimentari. Tutto questo nasce da un pezzetto della mia vita»

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AL VIA LA PRIMA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE CONTRO IL BODY SHAMING | 14/05/2026

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