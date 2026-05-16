Oggi e domani, la città di Porto San Giorgio si trasforma grazie a “Il mare in fiore”, una mostra mercato dedicata alle piante, ai bulbi e ai fiori. Il grande giardino allestito accoglierà visitatori che potranno osservare e acquistare molte varietà di piante e fiori. La manifestazione si svolge in una zona centrale della città, che sarà decorata con piante e composizioni floreali per tutta la durata dell’evento. La mostra rappresenta un’occasione per appassionati e professionisti di scoprire le ultime novità nel settore florovivaistico.

Un grande, maestoso giardino: così oggi e domani si presenterà la città di Porto San Giorgio ai visitatori in occasione di Il mare in fiore, la mostra mercato florovivaista. Si tratta di un evento tradizionale, bello, apprezzato, che ogni anno viene sempre più atteso: "Sarà un trionfo di fiori e di colori, anche se il tempo dovesse fare brutti scherzi. In ogni modo qualora li facesse ma incrociamo le dita, la manifestazione non verrebbe interrotta. ’Il Mare in fiore’ sarà comunque la mostra-mercato florovivaistica che animerà il prossimo fine settimana a Porto San Giorgio. Organizzata dall’Assessorato al Commercio e dalla Mylove Eventi si... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Boccioli, bulbi e piante: riecco ’Il mare in fiore’

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