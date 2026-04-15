Da venerdì 17 a domenica 19 aprile, piazza Minghetti e piazza del Francia a Bologna ospitano l'edizione 2026 di 'Bologna in Fiore', un evento dedicato a piante, profumi e colori. Durante il fine settimana, le due piazze si trasformano in un grande giardino aperto al pubblico, con orari dalle 9 alle 20 e ingresso gratuito. La manifestazione celebra l’arrivo della primavera nel centro della città.

Bologna, 15 aprile 2026 – Torna ‘Bologna in Fiore’ e sotto le Due Torri esplode la primavera. Da venerdì 17 a domenica 19 aprile, piazza Minghetti e piazza del Francia si trasformano in uno straordinario giardino nel cuore della città ( dalle 9 alle 20, l’ingresso è gratuito). Per tre giorni la città diventa la capitale dello shopping ‘green’ e del benessere: tra piante, fiori e colori, i bolognesi assieme ai visitatori provenienti da fuori città e da tutta la provincia possono vivere un evento unico nel suo genere. Il programma di ‘Bologna in Fiore’ dal 17 al 19 aprile. Le due piazze abbandonano la propria veste quotidiana per diventare un...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Piante, profumi e colori: torna ‘Bologna in Fiore’. Weekend all’insegna del verde: il programma

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