Di Fiore in Foglia | a Monteu da Po un weekend di festa tra piante rare e biodiversità ingresso gratuito

Il vivaio Gardenesque di Monteu da Po si prepara a celebrare la bella stagione con “Di Fiore in Foglia”, un evento "porte aperte" interamente dedicato alla cultura del verde. Sabato 18 e domenica 19 aprile 2026, dalle 10 al tramonto, gli spazi di via Vincenzo Cappello 74 si trasformeranno in un.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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Temi più discussi: A Monteu da Po c’è Di Fiore in Foglia; Festa di Primavera a Monteu da Po: due giorni di rarità botaniche e natura; Di Fiore in Foglia, Gardenesque apre le porte alla primavera; Sagre - Feste - Manifestazioni a : Cafasse, Bra, Cherasco, Fontainemore, Monteu da Po, Villareggia, Aosta, Borgaro, Coazze, CAI Chieri, Verolengo, San Ponso, Vinadio.

A Monteu da Po c’è Di Fiore in FogliaSabato 18 e domenica 19 aprile il vivaio Gardenesque organizza una festa del giardino di Primavera: due giorni all’insegna del verde e dello stare insieme, tra passeggiate, chiacchierate botaniche e l ... zipnews.it

Di Fiore in Foglia: il vivaio Gardenesque apre al pubblico per la festa di primaveraA Monteu da Po torna Di Fiore in Foglia con piante rare, laboratori, incontri botanici e ingresso gratuito da Gardenesque. torinofree.it

Amici pittori Vi aspettiamo il 19 a Monteu da Po (To). Chiamate per iscrivervi al numero indicato o mandate mail a [email protected] entro il 15 aprile. Sapere prima il numero per noi è importante per programmare quanti pasti preparare #estemporanea - facebook.com facebook