In occasione di una competizione di bocce a Cussignacco, si svolge una sfida tra Italia e Francia con un totale di 34 prove. Quattro atlete friulane sono state selezionate per rappresentare la nazionale italiana. Le prove tecniche si suddividono tra le varie discipline in modo da coprire tutte le specialità previste dal regolamento. La manifestazione coinvolge atleti di entrambe le nazioni e si svolge in un impianto dedicato alla disciplina, con gare che si susseguono nel corso della giornata.

? Domande chiave Chi sono le quattro atlete friulane selezionate per la nazionale?. Come sono distribuite le 34 prove tecniche tra le azzurre?. Perché il commissario Birolo ha scelto questo mix di veterane e giovani?. Quando si può assistere dal vivo alle sfide di domani mattina?.? In Breve Programma prevede 34 prove tecniche per un totale di 68 punti in palio.. Atlete locali Venturini, Candolini, Della Rossa e Zorzenone rappresentano il Friuli.. Competizione si svolge nel Palabocce Udinese di via Padova con sessioni mattutine.. Staff tecnico include Enrico Birolo, Laura Trova, Valerio Remino e Alex Zoia.. Le quattro atlete friulane Caterina... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bocce, sfida Italia-Francia a Cussignacco: 34 prove per le azzurre

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