Italia-Francia volley femminile | chi sono le azzurre scelte da Velasco Tante le novità senza le big

Questa sera a Biella si gioca la prima delle due amichevoli tra le squadre di volley femminile di Italia e Francia, con in campo le nazionali senza alcune delle giocatrici più esperte. La squadra italiana è stata annunciata con diverse novità rispetto alle convocazioni abituali, e l’allenatore ha scelto di portare alcune nuove atlete. L’incontro è previsto per le 21 e rappresenta un primo test prima della sfida successiva.

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L’ Italia di volley femminile affronterà questa sera, nella prima delle due amichevoli previste, la Francia: oggi si giocherà a Biella alle 21.00: le ragazze guidate dal CT Julio Velasco si stanno preparando alla Nations League, che scatterà il 3 giugno. Il tecnico azzurro concede un turno di riposo alle big, comunque tutte presenti nella lista delle 30 convocate per la Nations League e vuole trarre ulteriori indicazioni per plasmare il gruppo affidandosi ad un’Italia ricca di novità per testare chi ha avuto meno spazio. Tra le atlete già inserite in maniera stabile nella Nazionale ci saranno questa sera Carlotta Cambi, Eleonora Fersino, Gaia Giovannini, Loveth Omoruyi ed Ilaria Spirito, ma accanto ai loro nomi ci saranno quelli di giovani che dovranno provare a ritagliarsi dello spazio.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia-Francia volley femminile: chi sono le azzurre scelte da Velasco. Tante le novità senza le big ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento LIVE Italia-Francia, Amichevole volley femminile in DIRETTA: primo impegno per le azzurre di VelascoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra l’Italia... Le prime convocate di Julio Velasco: inizia la stagione, Cambi guida le azzurre, assenti giustificate tante bigJulio Velasco ha diramato le prime convocazioni della stagione: il CT della Nazionale Italiana di volley femminile ha selezionato quattordici... Temi più discussi: Presentato a Biella il BPER Test Match tra Italia e Francia; Biella accoglie le Azzurre campionesse del mondo: al Forum Italia–Francia; Dove vedere in tv Italia-Francia, amichevoli volley femminile: orari, dove si giocano, streaming; Italvolley femminile, le convocate di Velasco per i test match con la Francia. Italia-Francia stasera in tv, amichevole volley femminile: orario, canale, streamingL’Italia ricomincia il proprio cammino internazionale con il peso e il prestigio di chi negli ultimi due anni ha conquistato tutto. Le azzurre campionesse ... oasport.it LIVE Italia-Francia, Amichevole volley femminile in DIRETTA: primo test per le azzurre di VelascoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra l'Italia ... oasport.it