Bocce quattro friulane in campo a Cussignacco per Italia-Francia

Quattro giocatrici friulane stanno partecipando a una partita di bocce tra Italia e Francia che si sta svolgendo in questo momento al Palabocce Udinese di via Padova a Cussignacco. La partita si inserisce in un’amichevole internazionale che vede confrontarsi le rappresentative dei due paesi e si svolge nel rispetto delle regole ufficiali di questa disciplina. La competizione coinvolge diverse atlete e si sta svolgendo in un clima di fair play e attenzione tecnica.

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