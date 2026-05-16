Bocce quattro friulane in campo a Cussignacco per Italia-Francia
Quattro giocatrici friulane stanno partecipando a una partita di bocce tra Italia e Francia che si sta svolgendo in questo momento al Palabocce Udinese di via Padova a Cussignacco. La partita si inserisce in un’amichevole internazionale che vede confrontarsi le rappresentative dei due paesi e si svolge nel rispetto delle regole ufficiali di questa disciplina. La competizione coinvolge diverse atlete e si sta svolgendo in un clima di fair play e attenzione tecnica.
Il Friuli è protagonista assoluto nella storica amichevole di bocce tra Italia e Francia, che si sta giocando in questo momento a Cussignacco, al Palabocce Udinese di via Padova. La prima giornata di competizione terminerà oggi alle 19, ma ci sarà ancora tempo per sostenere le azzurre domani. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Sullo stesso argomento
Campo di bocce con il peso: l’inaugurazioneArezzo, 18 marzo 2026 – Inaugurato dall’assessore allo sport Federico Scapecchi il campo di bocce con il peso al centro di aggregazione sociale...
Leggi anche: LIVE Italia-Francia, Amichevole volley femminile in DIRETTA: squadre in campo per gli inni nazionali
Bocce: Anzil, Italia-Francia femminile a Udine Ã¨ evento straordinarioLa Giunta regionale ha attestato la straordinarietÃ dell'incontro organizzato dalla SocietÃ Bocciofila Cussignacco di Udine Udine, 15 mag - L'incontro internazionale di bocce ... ilgazzettino.it
Italia d'argento in Coppa del Mondo: storico podio a Saint-VulbasAlla prima Coppa femminile Under 18 e 23 azzurre seconde dietro una Francia da record, con podi nel combinato, precisione, individuale, coppia e progressivo L’esordio internazionale è di quelli che ... gazzetta.it