Campo di bocce con il peso | l’inaugurazione

Da lanazione.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi ad Arezzo è stato inaugurato un nuovo campo di bocce con il peso nel centro di aggregazione sociale Pescaiola. L’evento è stato aperto dall’assessore allo sport Federico Scapecchi, che ha presenziato alla cerimonia di apertura. La struttura è stata realizzata per offrire uno spazio dedicato agli utenti della zona e promuovere attività sportive. La cerimonia si è svolta nel pomeriggio, con la partecipazione di alcuni cittadini e rappresentanti locali.

Arezzo, 18 marzo 2026 – Inaugurato dall’assessore allo sport Federico Scapecchi il campo di bocce con il peso al centro di aggregazione sociale Pescaiola. Con l’assessore erano presenti Fabio Buricchi per il Cas e Marisa Vagnetti presidente del comitato aretino Uisp. “L’iniziativa – ha spiegato l’assessore – s’inserisce in un percorso avviato grazie all’approvazione in Consiglio Comunale, il 15 maggio 2025, di un atto d’indirizzo del gruppo consiliare Ora Ghinelli finalizzato alla salvaguardia dei giochi storici e della tradizione aretina”. Nell’illustrarlo all’aula il consigliere comunale Simon Pietro Palazzo aveva sottolineato come il territorio conoscesse la pratica di giochi popolari e come alcuni si fossero tramandati, senza per questo vantare una codifica scritta come le discipline sportive moderne. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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