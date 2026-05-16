È stata presentata la BMW Motorrad Vision K18, una moto concept caratterizzata da un design che richiama l’estetica aeronautica. La vettura presenta linee fluide e un aspetto massiccio, con dettagli che evidenziano un approccio futuristico. Nelle immagini diffuse, si osservano elementi come la carenatura aerodinamica e componenti minimalisti, pensati per valorizzare l’aspetto innovativo del modello. La conferenza stampa ha mostrato diverse fotografie che illustrano i dettagli e le proporzioni della moto.

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© Ilfattoquotidiano.it - Bmw Motorrad Vision K18 Concept, la maxi concept modellata sul design aeronautico – FOTO

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New BMW Motorrad Vision K18 Is Built Like Supersonic Jet

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