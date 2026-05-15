Durante il Concorso di eleganza sul lago di Como, BMW Motorrad ha svelato la Vision K18, una moto sportiva che punta a offrire alte prestazioni. La presentazione si è svolta in un contesto di grande attenzione per le novità nel settore delle due ruote. La vettura è stata mostrata come esempio di innovazione e tecnologia futura, attirando l'interesse degli appassionati e degli addetti ai lavori presenti all'evento. La moto rappresenta una proposta di design e funzionalità per un futuro ancora da definire.

Il bolide del futuro come lo immaginano a Monaco. Si chiama Bmw Vision K18, è una one-off e un prototipo. Bmw Motorrad ha appena presentato questa moto sul lago di Como, a Cernobbio, durante il Concorso di eleganza di Villa d'Este. "Passione senza compromessi, prestazioni impeccabili su lunghe distanze e una presenza visiva straordinaria". Così Bmw Motorrad definisce la Vision K18. Viaggiare ad alte prestazioni con uno stile unico. Il motore è al centro di tutto. Si tratta di un sei cilindri in linea 1.8, ispirato all'aviazione a lungo raggio. Sei terminali di scarico e sei fari a Led richiamano visivamente questo propulsore eccezionale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bmw Vision K18, prestazioni super a Villa d'Este

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