Smart Concept #2 | la nuova city car elettrica che rivoluziona il design

Durante lo smart Global Brand Event 2026 a Pechino, il marchio smart ha svelato la Concept #2, una city car elettrica con un nuovo design. Insieme, è stata presentata anche la berlina #6 EHD. Questi annunci fanno parte di un piano di espansione che porterà la gamma globale da tre a cinque modelli. La presentazione ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori sul futuro del marchio.

A Pechino, durante lo smart Global Brand Event 2026, il marchio smart ha presentato la Concept #2 e la nuova berlina #6 EHD, segnando l’inizio di una fase di espansione che porterà la gamma globale da tre a cinque modelli. La strategia del brand premium elettrico punta sulla diversificazione del portafoglio prodotti attraverso soluzioni progettate in Europa e sviluppate in Cina. L’evoluzione della city car: la nuova visione della Concept #2. La smart Concept #2 rappresenta la prima manifestazione tangibile della futura versione di serie destinata a sostituire l’eredità della storica fortwo. Il progetto, presentato con il motto Change of Perspectives, mira a trasformare la piccola vettura urbana in un oggetto di stile personale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Smart Concept #2: la nuova city car elettrica che rivoluziona il design SEAT Ibiza 2026 – La Citycar Elettrica che Sta Sconvolgendo il Mondo! Notizie correlate Nuova Twingo, a Ibiza la city car elettrica che rimette in ordine il desiderioPiccola fuori, sorprendente dentro, agile nel centro storico e abbastanza intelligente da avere sempre il tono giusto: la nuova Twingo a Ibiza... MG 2: la nuova city car elettrica sfida Renault 5Il marchio MG sta preparando un’offensiva strategica nel settore delle vetture compatte elettriche, con l’obiettivo di sfidare direttamente... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Smart Concept #2: l’erede elettrica della fortwo con 300 km di autonomia - VIDEO | Quattroruote.it; Nuova Smart Concept #2, debutto al Salone di Pechino; Foto - smart concept #2 teaser (2026); Concept #2, ecco il primo disegno della futura Smart #2 elettrica a due posti – FOTO. Smart Concept #2, la nuova fortwo con 300 km di autonomia e ricarica lampo - VIDEOL'erede della mitica due posti ha un volto e le prime specifiche: il modello di serie sarà svelato al Salone di Parigi ... quattroruote.it Smart, torna l'iconica due posti: svelata in Cina la concept #2Una city car che rompe gli schemi e punta dritto al futuro della mobilità urbana: con la Smart Concept #2, Smart riporta al centro la due posti reinterpretandola in chiave elettrica e contemporanea. ( ... ansa.it Il feeling della storica due posti che torna in versione futuristica. L’icona che ha cambiato le nostre città sta per tornare. smart svela i primi dettagli della Concept #2, l’attesa reinvenzione della storica due posti urbana. Fedele al DNA originale ma con un - facebook.com facebook smart svela il design della Concept #2 #smart #concept #concept2 x.com