Smart Concept #2 | la nuova city car elettrica che rivoluziona il design

Da ameve.eu 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante lo smart Global Brand Event 2026 a Pechino, il marchio smart ha svelato la Concept #2, una city car elettrica con un nuovo design. Insieme, è stata presentata anche la berlina #6 EHD. Questi annunci fanno parte di un piano di espansione che porterà la gamma globale da tre a cinque modelli. La presentazione ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori sul futuro del marchio.

A Pechino, durante lo smart Global Brand Event 2026, il marchio smart ha presentato la Concept #2 e la nuova berlina #6 EHD, segnando l’inizio di una fase di espansione che porterà la gamma globale da tre a cinque modelli. La strategia del brand premium elettrico punta sulla diversificazione del portafoglio prodotti attraverso soluzioni progettate in Europa e sviluppate in Cina. L’evoluzione della city car: la nuova visione della Concept #2. La smart Concept #2 rappresenta la prima manifestazione tangibile della futura versione di serie destinata a sostituire l’eredità della storica fortwo. Il progetto, presentato con il motto Change of Perspectives, mira a trasformare la piccola vettura urbana in un oggetto di stile personale.🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Smart Concept #2: la nuova city car elettrica che rivoluziona il design

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