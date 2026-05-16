Blocco treni linea Aretina | arrivano i cantieri al Ponte al Pino
Da luglio a novembre 2026, alcuni tratti ferroviari sulla linea Aretina saranno sospesi a causa di lavori di cantiere al Ponte al Pino. Questa interruzione interesserà circa 5.000 pendolari che ogni giorno utilizzano la linea, costringendoli a trovare alternative di viaggio o a modificare le proprie abitudini. Le modifiche alle tratte ferroviarie sono state annunciate dalle autorità, ma ancora non sono state definite le soluzioni di trasporto sostitutive o le procedure specifiche per i viaggiatori.
? Domande chiave Come cambieranno i viaggi per i 5.000 pendolari ogni mattina? Quali tratte ferroviarie saranno soppresse tra luglio e novembre 2026? Come funzionerà il sistema di rimborsi proposto per gli abbonati? Quale speciale macchinario americano verrà usato per il nuovo ponte??? In Breve Cantieri previsti tra 6 luglio e 1 novembre 2026 con varie fasi intermedie. Gru americana da 1.600 tonnellate per sostituire il vecchio ponte di Ponte al Pino. 5.000 pendolari giornalieri interessati dai . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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