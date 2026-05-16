Blocco treni linea Aretina | arrivano i cantieri al Ponte al Pino

Da luglio a novembre 2026, alcuni tratti ferroviari sulla linea Aretina saranno sospesi a causa di lavori di cantiere al Ponte al Pino. Questa interruzione interesserà circa 5.000 pendolari che ogni giorno utilizzano la linea, costringendoli a trovare alternative di viaggio o a modificare le proprie abitudini. Le modifiche alle tratte ferroviarie sono state annunciate dalle autorità, ma ancora non sono state definite le soluzioni di trasporto sostitutive o le procedure specifiche per i viaggiatori.

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