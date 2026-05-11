Il 18 maggio è stato annunciato uno sciopero che coinvolge sia le scuole che i mezzi di trasporto, causando un blocco totale delle attività. Le famiglie si chiedono come potranno verificare se le scuole resteranno aperte o meno, mentre gli istituti scolastici forniranno aggiornamenti attraverso canali ufficiali. La giornata di protesta interessa diverse regioni e potrebbe influenzare la mobilità e la partecipazione alle lezioni.

? Domande chiave Come potranno le famiglie sapere se la scuola sarà aperta?. Quali sono i canali ufficiali per ricevere gli aggiornamenti dagli istituti?. Come influirà lo sciopero sulla gestione delle pratiche presso la PA?. Perché i sindacati hanno collegato i servizi pubblici al conflitto a Gaza?.? In Breve Sindacati Usb e Usi contestano tagli ai servizi e spese militari per Gaza.. Docenti e personale ATA gestiranno le comunicazioni scolastiche secondo procedure vigenti.. Blocchi previsti per ferrovie, autobus, metropolitane e uffici della pubblica amministrazione.. Vigili del fuoco e sanità opereranno con variazioni ai servizi essenziali..🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blocco totale il 18 maggio: scuola e trasporti fermi per lo sciopero

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