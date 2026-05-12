Sciopero il 18 maggio si fermano i trasporti | a rischio le corse Cotral
Lunedì 18 maggio si fermeranno i trasporti su tutto il territorio nazionale a causa di uno sciopero di 24 ore indetto dall'organizzazione sindacale Usb lavoro privato. Durante questa giornata, molte corse di autobus e altri mezzi pubblici potrebbero essere sospese o subire modifiche, creando disagi per i pendolari e le attività che dipendono dal servizio. L'agitazione interessa l'intero settore dei trasporti.
Uno sciopero nazionale di 24 ore del settore trasporti è stato indetto dall'organizzazione sindacale Usb lavoro privato per la giornata di lunedì 18 maggio. L'azienda Cotral informa che il servizio, nel corso dello sciopero, potrà subire riduzioni o soppressioni in alcune fasce orarie: dalle 8,30.🔗 Leggi su Latinatoday.it
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