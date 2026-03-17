La Juventus sta monitorando da vicino il portiere greco classe 2002, Tzolakis. La società sta valutando una possibile trattativa per portarlo in rosa. Al momento, non sono state ufficializzate offerte o accordi, ma i dirigenti bianconeri continuano a seguire con attenzione la situazione del portiere. La discussione tra le parti non ha ancora portato a passi concreti, e la trattativa rimane in fase preliminare.

Tzolakis Juve, i bianconeri seguono da vicino il portiere greco classe 2002. Ecco tutti i dettagli sulla possibile trattativa. Le ultime. Il calciomercato della Vecchia Signora non dorme mai, specialmente quando si tratta di blindare la porta per il prossimo decennio. La dirigenza sta valutando profili di respiro internazionale per completare il reparto. Come riferito da La Stampa, uno dei nomi valutati è quello di Tzolakis, l’estremo difensore greco classe 2002 che sta trascinando l’Olympiakos a suon di parate decisive. CALCIOMERCATO JUVE LIVE: LE ULTIMISSIME Konstantinos Tzolakis non è più una semplice promessa del calcio ellenico, ma una realtà consolidata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Tzolakis Juve, i bianconeri sono sulle tracce del portiere greco: i dettagli della possibile trattativa

Articoli correlati

Caprile Juve, i bianconeri sono alla ricerca di un portiere e l’estremo difensore del Cagliari è un candidato. I dettagliVicario Juve, il Tottenham ha fissato il prezzo: ecco quanto dovrebbero sborsare i bianconeri per riportare il portiere in Italia Alisson Juve, l’ex...

Alisson Juve, l’ex Roma fra i candidati per la porta dei bianconeri in caso di addio di Di Gregorio. I dettagli della possibile trattativaPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...

Tutti gli aggiornamenti su Tzolakis Juve

Discussioni sull' argomento Mercato Juve, i rinforzi potrebbero arrivare dalla Grecia; Juventus, nel mirino il baby fenomeno Christos Mouzakitis.

Alla Juventus serve un nuovo portiere, Comolli chiede all'algoritmo: che dice Tzolakis o RestesLa Juventus è a caccia di un nuovo portiere: l'obiettivo dei bianconeri è individuare l'erede di Di Gregorio e Perin, senza sbagliare. tuttomercatoweb.com

Di Natale: 'Juve guarda interessata a uno fra Alisson, Meret, Tzolakis e Vicario'Secondo il giornalista la lista della Juventus per il portiere del futuro sarebbe fitta di nomi di assoluto livello ... it.blastingnews.com

(La Stampa) "Per la porta della Juventus sale il nome di Tzolakis dell’Olympiacos" ow.ly/Bkea50Yv60Y x.com

(La Stampa) "Per la porta della Juventus sale il nome di Tzolakis dell’Olympiacos" https://ow.ly/HatP50Yv60X - facebook.com facebook